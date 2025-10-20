https://ria.ru/20251020/telo-2049362434.html
В центре Перми нашли на улице части тела женщины
2025-10-20T14:09:00+03:00
происшествия
пермь
россия
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
россия
свердловский район
2025
СК начал проверку после обнаружения частей тела женщины в центре Перми
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об обнаружении около жилого комплекса в Перми частей тела женщины, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Свердловском районе Перми", - рассказали в ведомстве.
Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что в ЖК на улице Революции в центре Перми найдено тело женщины, разорванное на три части: якобы голова, торс и ноги лежали в разных местах.