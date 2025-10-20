В центре Перми нашли на улице части тела женщины

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об обнаружении около жилого комплекса в Перми частей тела женщины, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.

Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что в ЖК на улице Революции в центре Перми найдено тело женщины, разорванное на три части: якобы голова, торс и ноги лежали в разных местах.