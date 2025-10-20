https://ria.ru/20251020/tailand-2049350197.html
В Таиланде задержали около 20 россиян
В Таиланде задержали около 20 россиян - РИА Новости, 20.10.2025
В Таиланде задержали около 20 россиян
За последние дни на тайском острове Пханган задержали около 20 граждан России, главным образом за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в полиции.
2025-10-20T13:43:00+03:00
2025-10-20T13:43:00+03:00
2025-10-20T13:43:00+03:00
в мире
таиланд
россия
таиланд
россия
В Таиланде задержали около 20 россиян
На острове Пханган в Таиланде меньше чем за неделю задержали около 20 россиян
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. За последние дни на тайском острове Пханган задержали около 20 граждан России, главным образом за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в полиции.
"У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами", — сказал по телефону дежурный офицер.
Агентство пыталось получить информацию о россиянине, которого, как сообщали Telegram-каналы, задержали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.
Офицер пояснил, что большую часть россиян обвиняют в визовых нарушениях, но есть и задержанные по линии уголовной или туристической полиции. Кого по какому именно делу задержали, ему неизвестно.
В марте на Пхангане задержали гражданина России
Владислава Кленова. Оказалось, что он нелегально работает в легальном магазине по продаже марихуаны, а в комнате у него нашли пакет с кокаином. За хранение кокаина в Таиланде
наказывают тюремным сроком до пяти лет и штрафом около трех тысяч долларов, а за нелегальную работу — штрафом и депортацией.
В конце сентября на Пхангане задержали еще одного россиянина. Его обвинили в организации нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов.