Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Единственная в бригаде девушка-связист 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Пчёла" в профессиональный праздник рассказала РИА Новости, как 12 часов при температуре -28 под дронами налаживала связь между двумя армиями.

"Пришла я сюда изначально поваром, но все-таки бригада связи и очень хотелось быть полезным. Поваров на тот момент хватало, и я начала учиться у единственного на тот момент связиста матерого. Именно сварке оптики, скрутки делала. Потом он уехал в отпуск, и, как говорит мой хороший друг, начался каскад приключений. У нас резко начались обрывы по Кременной , по Рубежному ( ЛНР ). Как раз вот это все в зиму досталось именно мне", - рассказала девушка.

Поскольку на тот момент она только обучалась, то не знала, что варить оптику нельзя при очень низких температурах.

"Так, как я ещё училась, я ещё не знала, что есть какие-то экстремальные температуры, при которых варка не производится. Пришла команда, что нужно одну армию соединить с другой для обеспечения работы. На улице было -28, хорошая погода, что очень хорошо для Mavic и для FPV-дронов и не очень хорошо для нас", - пояснила девушка.

Она уточнила, что пока работала, ее прикрывала группа военнослужащих с антидронным ружьем.

"Достаточно страшно было. В 8 часов утра мы туда приехали и в 8 часов вечера только уехали. Так как я единственная девушка связист-линейщик, которая была в бригаде, мне очень не хотелось подвести ни командиров, ни своего учителя. Не показать, что хуже, чем у мальчишек, что я тоже могу. Так что на тот момент не о "птицах" (дронах – ред.) думала, не о том, что стрелкотня идет, а именно о том, чтоб трассу протянуть. Очень хотелось протянуть. Это было моё первое большое задание, мне так не хотелось никого подвести", - рассказала "Пчёла".

За этот подвиг военнослужащая получила Медаль Жукова.