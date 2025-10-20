Рейтинг@Mail.ru
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 20.10.2025 (обновлено: 14:17 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/svyaz-2049324947.html
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь - РИА Новости, 20.10.2025
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь
Единственная в бригаде девушка-связист 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Пчёла" в профессиональный праздник рассказала РИА Новости, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:09:00+03:00
2025-10-20T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
спецоперация
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049365438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b32b506780e22de3c07df28ce31b9df9.jpg
https://ria.ru/20251019/strelok-2049242779.html
https://ria.ru/20251019/tseli-2049176192.html
кременная
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Единственная в бригаде девушка-связист о своей работе в зоне СВО
Единственная в бригаде девушка-связист 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Пчела" рассказала РИА Новости, как 12 часов при температуре -28 под дронами налаживала связь между двумя крупными участками фронта. Сегодня в России отмечается День связиста.
2025-10-20T12:09
true
PT2M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049365438_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6554999e1c619adea24e29a05117378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, луганская народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Вооруженные силы РФ
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь

Девушка-связист 12 часов под дронами в мороз налаживала связь между армиями

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Единственная в бригаде девушка-связист 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Пчёла" в профессиональный праздник рассказала РИА Новости, как 12 часов при температуре -28 под дронами налаживала связь между двумя армиями.
"Пришла я сюда изначально поваром, но все-таки бригада связи и очень хотелось быть полезным. Поваров на тот момент хватало, и я начала учиться у единственного на тот момент связиста матерого. Именно сварке оптики, скрутки делала. Потом он уехал в отпуск, и, как говорит мой хороший друг, начался каскад приключений. У нас резко начались обрывы по Кременной, по Рубежному (ЛНР). Как раз вот это все в зиму досталось именно мне", - рассказала девушка.
Российский военнослужащий с позывным Мгновенный - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
19 октября, 20:20
Поскольку на тот момент она только обучалась, то не знала, что варить оптику нельзя при очень низких температурах.
"Так, как я ещё училась, я ещё не знала, что есть какие-то экстремальные температуры, при которых варка не производится. Пришла команда, что нужно одну армию соединить с другой для обеспечения работы. На улице было -28, хорошая погода, что очень хорошо для Mavic и для FPV-дронов и не очень хорошо для нас", - пояснила девушка.
Она уточнила, что пока работала, ее прикрывала группа военнослужащих с антидронным ружьем.
"Достаточно страшно было. В 8 часов утра мы туда приехали и в 8 часов вечера только уехали. Так как я единственная девушка связист-линейщик, которая была в бригаде, мне очень не хотелось подвести ни командиров, ни своего учителя. Не показать, что хуже, чем у мальчишек, что я тоже могу. Так что на тот момент не о "птицах" (дронах – ред.) думала, не о том, что стрелкотня идет, а именно о том, чтоб трассу протянуть. Очень хотелось протянуть. Это было моё первое большое задание, мне так не хотелось никого подвести", - рассказала "Пчёла".
За этот подвиг военнослужащая получила Медаль Жукова.
День военного связиста посвящен специалистам войск связи, обеспечивающим управление армейскими подразделениями, связь и информационную безопасность вооруженных сил. Этот праздник подчеркивает их вклад в развитие обороны, армии и значение современной военной коммуникации. Отмечается ежегодно 20 октября.
Российский командир о приоритетных целях в Сумской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Российский командир рассказал о приоритетных целях в Сумской области
19 октября, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаСпецоперацияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала