12:56 20.10.2025 (обновлено: 15:30 20.10.2025)
Россия выступает за переговоры по СВПД, заявил Песков
в мире, россия, иран, европа, дмитрий песков
Песков: позиция Европы по Ирану усложняет ситуацию

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия выступает за переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), неконструктивная позиция Европы усложняет ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал Песков, отвечая на вопрос не вызовет ли позиция запада новую эскалацию по отношению к Ирану.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана
