Россия выступает за переговоры по СВПД, заявил Песков
Россия выступает за переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), неконструктивная позиция Европы усложняет ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:56:00+03:00
2025-10-20T12:56:00+03:00
2025-10-20T15:30:00+03:00
в мире
россия
иран
европа
дмитрий песков
россия
иран
европа
Песков: позиция Европы по Ирану усложняет ситуацию