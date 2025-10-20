В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО

САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Пенсионеры из движения "Серебряные нити" плетут маскировочные костюмы, нашлемники и вяжут носки для участников спецоперации, рассказал глава Пензы Олег Денисов в своем Telegram-канале.

"Только за прошлый год они сплели для наших защитников 69 снайперских маскировочных костюмов, 27 нашлемников, связали сотню пар носков. Собрали одеяла, рукавицы и перчатки, продукты питания. Вложили в посылки сувениры, обереги на удачу и, конечно, частицу своей души", - сообщил глава города.