Рейтинг@Mail.ru
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:29 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/svo-2049441445.html
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО - РИА Новости, 20.10.2025
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
Пенсионеры из движения "Серебряные нити" плетут маскировочные костюмы, нашлемники и вяжут носки для участников спецоперации, рассказал глава Пензы Олег Денисов... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:29:00+03:00
2025-10-20T17:29:00+03:00
надежные люди
ленинский район
пенза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
https://ria.ru/20251020/svo-2049412934.html
ленинский район
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинский район, пенза
Надежные люди, Ленинский район, Пенза
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО

Пенсионеры в Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Пенсионеры из движения "Серебряные нити" плетут маскировочные костюмы, нашлемники и вяжут носки для участников спецоперации, рассказал глава Пензы Олег Денисов в своем Telegram-канале.
"Только за прошлый год они сплели для наших защитников 69 снайперских маскировочных костюмов, 27 нашлемников, связали сотню пар носков. Собрали одеяла, рукавицы и перчатки, продукты питания. Вложили в посылки сувениры, обереги на удачу и, конечно, частицу своей души", - сообщил глава города.
Носков уточнил, что 27 участников движения "Серебряные нити" собираются несколько раз в неделю на базе комплексного центра социально обслуживания Ленинского района. По словам главы Пензы, они уже три года помогают бойцам СВО. С этого года волонтеры работают в рамках региональной программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья".
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи
Вчера, 16:43
 
Надежные людиЛенинский районПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала