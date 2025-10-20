https://ria.ru/20251020/svo-2049441445.html
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Пенсионеры из движения "Серебряные нити" плетут маскировочные костюмы, нашлемники и вяжут носки для участников спецоперации, рассказал глава Пензы Олег Денисов в своем Telegram-канале.
"Только за прошлый год они сплели для наших защитников 69 снайперских маскировочных костюмов, 27 нашлемников, связали сотню пар носков. Собрали одеяла, рукавицы и перчатки, продукты питания. Вложили в посылки сувениры, обереги на удачу и, конечно, частицу своей души", - сообщил глава города.
Носков уточнил, что 27 участников движения "Серебряные нити" собираются несколько раз в неделю на базе комплексного центра социально обслуживания Ленинского района. По словам главы Пензы, они уже три года помогают бойцам СВО. С этого года волонтеры работают в рамках региональной программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья".