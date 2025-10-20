Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Сто двадцать тонн гуманитарной помощи отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гумпомощь будет адресно доставлена в 20 воинских частей, где служат нижегородцы. География гуманитарной миссии – боевые подразделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, военные госпитали.

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО © Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

"С гумконвоем отправлена крупная партия транспортных средств: 4 автомобиля, 9 кроссовых мотоциклов, три из которых передали в помощь бойцам активисты губернаторского проекта "Социальный участковый", и два снегоболотохода, предоставленные министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональными предприятиями", - говорится в сообщении.

Также в составе груза - спецоборудование для выполнения боевых задач, генераторы, инструменты, стройматериалы, 65 кубов леса и другая гуманитарная помощь. Большая часть высокотехнологичного оборудования разработана и произведена нижегородскими компаниями. Спецсредства благодаря высокому качеству и надежности уже зарекомендовали себя на передовой.

"Работу по отправке гуманитарной помощи нашим бойцам мы ведем регулярно. Сегодня передаем все необходимое и, конечно, самое востребованное - высокотехнологичное оборудование. Мы гордимся тем, что беспилотные летательные аппараты разного назначения разработаны и произведены в Нижнем Новгороде... Дал поручение сформировать долгосрочный заказ нашим производителям для нужд воинских частей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который принял участие в отправке гумпомощи на СВО.

Глава региона обсудил с разработчиками технические характеристики оборудования, подчеркнул необходимость оперативной "обратной связи" с военнослужащими для адаптации под стремительно меняющиеся условия на фронте.

"Все модернизации дронов мы проводим исключительно на основе "обратной связи" с ребятами на передовой. Учитываем их рекомендации и стараемся оперативно внедрять изменения или в концепцию сборки или добавлять новые компоненты для улучшения функционала", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Нижегородский беспилотник" Тимура Сагдиева.

Сорок маскировочных сетей передали с гумконвоем нижегородским военнослужащим участники волонтерской группы "Ленточки", в которую входят более 150 человек разного возраста и профессий. Как рассказали волонтеры, с 2022 года они изготовили и отправили 3750 сетей.

В ходе подготовки к отправке гумконвоя командир взвода штурмовиков с позывным "Медведь" передал Никитину от командования и личного состава полка, где он служит, медаль "Тыл - фронту" и благодарственное письмо за оказание гуманитарной помощи.