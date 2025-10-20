Рейтинг@Mail.ru
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:43 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/svo-2049412934.html
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.10.2025
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи
Сто двадцать тонн гуманитарной помощи отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:43:00+03:00
2025-10-20T16:43:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049409161_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_c3109d8fd0cc13b8de6931fd83260955.jpg
https://ria.ru/20251020/deputat-2049406299.html
нижегородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049409161_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_b29643e1a9fdc81cc5fb77858edd536d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, глеб никитин
Надежные люди, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Глеб Никитин
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи

Нижегородская область отправила в зону спецоперации сто двадцать тонн гумпомощи

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Сто двадцать тонн гуманитарной помощи отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Гумпомощь будет адресно доставлена в 20 воинских частей, где служат нижегородцы. География гуманитарной миссии – боевые подразделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, военные госпитали.
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
"С гумконвоем отправлена крупная партия транспортных средств: 4 автомобиля, 9 кроссовых мотоциклов, три из которых передали в помощь бойцам активисты губернаторского проекта "Социальный участковый", и два снегоболотохода, предоставленные министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональными предприятиями", - говорится в сообщении.
Также в составе груза - спецоборудование для выполнения боевых задач, генераторы, инструменты, стройматериалы, 65 кубов леса и другая гуманитарная помощь. Большая часть высокотехнологичного оборудования разработана и произведена нижегородскими компаниями. Спецсредства благодаря высокому качеству и надежности уже зарекомендовали себя на передовой.
"Работу по отправке гуманитарной помощи нашим бойцам мы ведем регулярно. Сегодня передаем все необходимое и, конечно, самое востребованное - высокотехнологичное оборудование. Мы гордимся тем, что беспилотные летательные аппараты разного назначения разработаны и произведены в Нижнем Новгороде... Дал поручение сформировать долгосрочный заказ нашим производителям для нужд воинских частей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который принял участие в отправке гумпомощи на СВО.
Глава региона обсудил с разработчиками технические характеристики оборудования, подчеркнул необходимость оперативной "обратной связи" с военнослужащими для адаптации под стремительно меняющиеся условия на фронте.
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
"Все модернизации дронов мы проводим исключительно на основе "обратной связи" с ребятами на передовой. Учитываем их рекомендации и стараемся оперативно внедрять изменения или в концепцию сборки или добавлять новые компоненты для улучшения функционала", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Нижегородский беспилотник" Тимура Сагдиева.
Сорок маскировочных сетей передали с гумконвоем нижегородским военнослужащим участники волонтерской группы "Ленточки", в которую входят более 150 человек разного возраста и профессий. Как рассказали волонтеры, с 2022 года они изготовили и отправили 3750 сетей.
В ходе подготовки к отправке гумконвоя командир взвода штурмовиков с позывным "Медведь" передал Никитину от командования и личного состава полка, где он служит, медаль "Тыл - фронту" и благодарственное письмо за оказание гуманитарной помощи.
Всего правительство Нижегородской области и координационный центр Дома народного единства отправили в зону СВО более 760 конвоев с 4800 тоннами гумпомощи, передано более 270 автомобилей. Работа ведется по заявкам военнослужащих. Отработано 3243 заявки от воинских частей.
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, масксети - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Новгородский депутат передал бойцам СВО дизельные генераторы
Вчера, 16:15
 
Надежные людиНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала