ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Южной" группировки

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Краматорск, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Российские военные освободили Ленино в ДНР
Заголовок открываемого материала