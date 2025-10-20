https://ria.ru/20251020/svo-2049330398.html
ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Краматорск, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.