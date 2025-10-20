Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 20.10.2025 (обновлено: 08:02 20.10.2025)
"Уже выиграла". В США узнали об изменении ситуации на СВО
Украина уже не в силах сдерживать наступление российских войск, которые наращивают темпы продвижения, сообщил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй...
Макговерн: ВС РФ начали продвигаться таким темпом, который раньше был невозможен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украина уже не в силах сдерживать наступление российских войск, которые наращивают темпы продвижения, сообщил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. <…> Но теперь русские добиваются успехов", — сказал эксперт.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе
18 октября, 06:30
При этом он отметил, что значительную роль в ускорении наступления играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и дронами по позициям ВСУ, складам и военно-промышленным объектам Украины.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
