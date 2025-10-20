Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.10.2025
20:06 20.10.2025
Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры
Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.10.2025
Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры
Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве отложил рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной... РИА Новости, 20.10.2025
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
верховная рада украины
в мире
киев
украина
киев
украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире, киев
Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, В мире, Киев
Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры

Суд перенес рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве отложил рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в понедельник представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман.
"Сегодня в Северном апелляционном хозяйственном суде состоялось очередное судебное заседание по делу пользования Нижней Лаврой. Одному из членов коллегии судей адвокатами монастыря был заявлен отвод в связи с его пристрастной позицией по отношению к Украинской православной Церкви, в ходе которого указанный судья взял самоотвод", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
На Украине мобилизовали еще одного священнослужителя УПЦ
16 октября, 22:54
По словам адвоката, будет проведено автораспределение и определен новый состав суда. Дата и время судебного заседания будут сообщены позже.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице
10 октября, 13:11
 
УкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВ миреКиев
 
 
