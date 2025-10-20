Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве отложил рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в понедельник представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман.