Суд отложил рассмотрение дела о выселении монахов из Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве отложил рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в понедельник представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман.
"Сегодня в Северном апелляционном хозяйственном суде состоялось очередное судебное заседание по делу пользования Нижней Лаврой. Одному из членов коллегии судей адвокатами монастыря был заявлен отвод в связи с его пристрастной позицией по отношению к Украинской православной Церкви, в ходе которого указанный судья взял самоотвод", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
По словам адвоката, будет проведено автораспределение и определен новый состав суда. Дата и время судебного заседания будут сообщены позже.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
