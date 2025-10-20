https://ria.ru/20251020/sud-2049461670.html
Суд в ноябре начнет рассматривать дело о теракте, в котором погиб генерал
Второй западный окружной военный суд 5 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 5 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде.
"Первое судебное заседание по существу по делу Курбонова, Точиева и других назначено на 5 ноября в 14.00", - сказала собеседница агентства.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве
было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу
