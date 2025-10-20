Рейтинг@Mail.ru
17:20 20.10.2025
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
происшествия, курск, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
КУРСК, 20 окт - РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела о хищении при строительстве фортификаций в курском приграничье в Ленинском районном суде Курска перенесено на 22 октября в связи с необходимостью представителя потерпевшего подготовиться к допросу.
Двадцатого октября в ходе судебного заседания по уголовному делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, представитель потерпевшей стороны не смогла ответить на большинство вопросов стороны ответчиков, передает корреспондент РИА Новости.
"Выслушав мнение участников процесса, суд на месте постановил предоставить представителю потерпевшего дополнительное время для подготовки к допросу, в связи с чем отложить слушание дела на 22 октября 2025 года в 15 часов", - заявила судья на заседании.
Ранее в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его зам Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Все они содержались в столичных СИЗО.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
ПроисшествияКурскКурская областьВладимир Лукин
 
 
