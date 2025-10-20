В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях

КУРСК, 20 окт - РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела о хищении при строительстве фортификаций в курском приграничье в Ленинском районном суде Курска перенесено на 22 октября в связи с необходимостью представителя потерпевшего подготовиться к допросу.

Двадцатого октября в ходе судебного заседания по уголовному делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, представитель потерпевшей стороны не смогла ответить на большинство вопросов стороны ответчиков, передает корреспондент РИА Новости.

"Выслушав мнение участников процесса, суд на месте постановил предоставить представителю потерпевшего дополнительное время для подготовки к допросу, в связи с чем отложить слушание дела на 22 октября 2025 года в 15 часов", - заявила судья на заседании.

Ранее в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его зам Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Все они содержались в столичных СИЗО.