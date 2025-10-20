https://ria.ru/20251020/sud-2049433653.html
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях - РИА Новости, 20.10.2025
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
Рассмотрение уголовного дела о хищении при строительстве фортификаций в курском приграничье в Ленинском районном суде Курска перенесено на 22 октября в связи с... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:20:00+03:00
2025-10-20T17:20:00+03:00
2025-10-20T17:20:00+03:00
происшествия
курск
курская область
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250917/bryansk-2042515372.html
https://ria.ru/20251009/sud-2047402815.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
В Курске суд отложил на 22 октября рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
КУРСК, 20 окт - РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела о хищении при строительстве фортификаций в курском приграничье в Ленинском районном суде Курска перенесено на 22 октября в связи с необходимостью представителя потерпевшего подготовиться к допросу.
Двадцатого октября в ходе судебного заседания по уголовному делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, представитель потерпевшей стороны не смогла ответить на большинство вопросов стороны ответчиков, передает корреспондент РИА Новости.
"Выслушав мнение участников процесса, суд на месте постановил предоставить представителю потерпевшего дополнительное время для подготовки к допросу, в связи с чем отложить слушание дела на 22 октября 2025 года в 15 часов", - заявила судья на заседании.
Ранее в Ленинский райсуд Курска
поступило уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
и его зам Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Все они содержались в столичных СИЗО.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области
. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.