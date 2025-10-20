В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подростки, которые пьяными разбили огнетушителем стекло кабины электрички, получили по 1,5 года условно за хулиганство, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В сообщении сказано, что подсудимым назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.