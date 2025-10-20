В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подростки, которые пьяными разбили огнетушителем стекло кабины электрички, получили по 1,5 года условно за хулиганство, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Двое подростков осуждены за хулиганство в электропоезде... Они признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В суде установлено, что в июне 2025 года пьяные молодые люди находились на платформе станции Орехово-Зуево, сотрудники локомотивной бригады попытались успокоить нарушителей правопорядка. Однако в ответ подростки разбили огнетушителем стеклопакет кабины электрички и распылили в их сторону газ из перцового баллончика.
В сообщении сказано, что подсудимым назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.