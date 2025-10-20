Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sud-2049403196.html
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке - РИА Новости, 20.10.2025
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке
Подростки, которые пьяными разбили огнетушителем стекло кабины электрички, получили по 1,5 года условно за хулиганство, сообщили в пресс-службе московской... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:59:00+03:00
2025-10-20T15:59:00+03:00
происшествия
россия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49842/42/498424212_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_385e1c8b7a071d47180e01d3f186bfe1.jpg
https://ria.ru/20251020/vandalizm-2049280242.html
россия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49842/42/498424212_14:0:2953:2204_1920x0_80_0_0_98f7ff4e5d3ede4fd3299d5c21a0affe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье двух подростков осудили за хулиганство в электричке

Двум подросткам дали условные сроки за хулиганство в электричке в Подмосковье

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подростки, которые пьяными разбили огнетушителем стекло кабины электрички, получили по 1,5 года условно за хулиганство, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Двое подростков осуждены за хулиганство в электропоезде... Они признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В суде установлено, что в июне 2025 года пьяные молодые люди находились на платформе станции Орехово-Зуево, сотрудники локомотивной бригады попытались успокоить нарушителей правопорядка. Однако в ответ подростки разбили огнетушителем стеклопакет кабины электрички и распылили в их сторону газ из перцового баллончика.
В сообщении сказано, что подсудимым назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияРоссияОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала