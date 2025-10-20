https://ria.ru/20251020/sud-2049399997.html
С жительницы Дзержинска взыскали за продажу шевронов с цитатами из "Брата"
С жительницы Дзержинска взыскали за продажу шевронов с цитатами из "Брата"
С жительницы Дзержинска взыскали за продажу шевронов с цитатами из "Брата"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Десять тысяч рублей взыскали с предпринимательницы из Дзержинска в пользу кинокомпании СТВ за торговлю шевронами с Данилой Багровым и цитатами из ленты "Брат 2", сообщается на сайте Дзержинского городского суда Нижегородской области.
Как следует из материалов суда, кинокомпания "СТВ" в августе подала иск к жительнице Дзержинска
о защите интеллектуальной собственности и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.
"В судебном заседании установлено, что истец, являющийся правообладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Брат 2", обратился с иском в связи с обнаруженным 17 января 2025 года на интернет-сайте фактом неправомерного использования объекта интеллектуальной деятельности. Ответчик предлагал к продаже шевроны с использованием оригинальной цитаты из фильма "В чем сила, брат?" и изображения персонажа Данилы Багрова", - сообщается на сайте суда.
Кинокомпания "СТВ" просила взыскать в свою пользу компенсацию за нарушение исключительных прав, а также судебные издержки.
"Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области
исковые требования удовлетворены … взыскана компенсация за незаконное использование авторских прав в размере 10 тысяч рублей и судебные издержки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.