Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Стрельцову и Андрееву суд назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, Кириллову и Савченко - 8 лет и 6 месяцев", - сказали в суде.

На скамье подсудимых - экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО " РЖД " Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексей Савченко, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Андреев, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов.

Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил им штрафы в размере от 36 до 73 миллионов рублей.

В рамках этого дела арестован замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрий Каменев, он обвиняется в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.