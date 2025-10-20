https://ria.ru/20251020/sud-2049398037.html
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество - РИА Новости, 20.10.2025
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:34:00+03:00
2025-10-20T15:34:00+03:00
2025-10-20T15:34:00+03:00
происшествия
россия
москва
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783944047_722:316:2387:1253_1920x0_80_0_0_811951f550e1878c01afc5ce32ad1530.jpg
https://ria.ru/20251018/rosseti-2049121270.html
https://ria.ru/20250930/arest-2045355322.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783944047_993:352:2081:1168_1920x0_80_0_0_953b14640d85d0f68f65ddeb85816098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ржд
Происшествия, Россия, Москва, РЖД
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
В Москве суд дал до 12,5 лет колонии четырем экс-менеджерам филиала РЖД
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере). Стрельцову и Андрееву суд назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, Кириллову и Савченко - 8 лет и 6 месяцев", - сказали в суде.
На скамье подсудимых - экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД
" Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексей Савченко, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Андреев, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов.
Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил им штрафы в размере от 36 до 73 миллионов рублей.
В рамках этого дела арестован замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрий Каменев, он обвиняется в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.