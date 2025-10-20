Рейтинг@Mail.ru
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
15:34 20.10.2025
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество - РИА Новости, 20.10.2025
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество
Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2025
происшествия, россия, москва, ржд
Происшествия, Россия, Москва, РЖД
Четырем экс-менеджерам филиала РЖД назначили сроки за взяточничество

В Москве суд дал до 12,5 лет колонии четырем экс-менеджерам филиала РЖД

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Стрельцову и Андрееву суд назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, Кириллову и Савченко - 8 лет и 6 месяцев", - сказали в суде.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
18 октября, 18:03
На скамье подсудимых - экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексей Савченко, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Андреев, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов.
Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил им штрафы в размере от 36 до 73 миллионов рублей.
В рамках этого дела арестован замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрий Каменев, он обвиняется в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве
30 сентября, 13:36
 
