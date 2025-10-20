Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sud-2049396966.html
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток - РИА Новости, 20.10.2025
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток
Суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и продлил срок предварительного ареста для бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка еще на 30 суток,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:26:00+03:00
2025-10-20T15:26:00+03:00
в мире
кишинев
россия
молдавия
владимир плахотнюк
александр чернов
ренато усатый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790475118_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_289f5d1c7062cdcbc6732d67e6e709c0.jpg
https://ria.ru/20251020/moldavija-2049298667.html
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2048010832.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790475118_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_cf6537aed1dd434fd4b5d1817c19468b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, россия, молдавия, владимир плахотнюк, александр чернов, ренато усатый
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Александр Чернов, Ренато Усатый
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток

Суд продлил арест экс-главе Демпартии Молдавии Плахотнюку на 30 суток

© РИА Новости / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и продлил срок предварительного ареста для бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка еще на 30 суток, говорится в решении, которое зачитал судья Сергей Стратан.
Плахотнюк был доставлен из Греции в Молдавию 25 сентября, его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. По решению суда, Плахотнюк был помещен под арест на 30 суток. Первое судебное заседание по делу бывшего олигарха прошло 26 сентября, после этого было еще несколько - ни на одно из них Плахотнюк не явился. Прокурор Александр Черней в понедельник подал запрос о продлении срока предварительного ареста Плахотнюка.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Депутат обвинил Конституционный суд Молдавии в нарушение закона
Вчера, 10:06
"Суд Кишинева постановил удовлетворить запрос прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам и продлить срок предварительного ареста для Плахотнюка Владимира на 30 суток", - сообщил Стратан.
Сторона обвинения настаивала на том, что Плахотнюк должен оставаться в СИЗО, поскольку он 6 лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах
13 октября, 17:06
 
В миреКишиневРоссияМолдавияВладимир ПлахотнюкАлександр ЧерновРенато Усатый
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала