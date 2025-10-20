Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и продлил срок предварительного ареста для бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка еще на 30 суток, говорится в решении, которое зачитал судья Сергей Стратан.

Плахотнюк был доставлен из Греции Молдавию 25 сентября, его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. По решению суда, Плахотнюк был помещен под арест на 30 суток. Первое судебное заседание по делу бывшего олигарха прошло 26 сентября, после этого было еще несколько - ни на одно из них Плахотнюк не явился. Прокурор Александр Черней в понедельник подал запрос о продлении срока предварительного ареста Плахотнюка.

"Суд Кишинева постановил удовлетворить запрос прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам и продлить срок предварительного ареста для Плахотнюка Владимира на 30 суток", - сообщил Стратан.

Сторона обвинения настаивала на том, что Плахотнюк должен оставаться в СИЗО, поскольку он 6 лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия.