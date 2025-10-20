https://ria.ru/20251020/sud-2049396966.html
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток - РИА Новости, 20.10.2025
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток
Суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и продлил срок предварительного ареста для бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка еще на 30 суток
Суд продлил арест Плахотнюку на 30 суток
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и продлил срок предварительного ареста для бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка еще на 30 суток, говорится в решении, которое зачитал судья Сергей Стратан.
Плахотнюк
был доставлен из Греции
в Молдавию
25 сентября, его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева
в СИЗО № 13. По решению суда, Плахотнюк был помещен под арест на 30 суток. Первое судебное заседание по делу бывшего олигарха прошло 26 сентября, после этого было еще несколько - ни на одно из них Плахотнюк не явился. Прокурор Александр Черней
в понедельник подал запрос о продлении срока предварительного ареста Плахотнюка.
"Суд Кишинева постановил удовлетворить запрос прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам и продлить срок предварительного ареста для Плахотнюка Владимира на 30 суток", - сообщил Стратан.
Сторона обвинения настаивала на том, что Плахотнюк должен оставаться в СИЗО, поскольку он 6 лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы
заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России
более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому
по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.