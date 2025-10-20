Рейтинг@Mail.ru
Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд - РИА Новости, 20.10.2025
15:23 20.10.2025
Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд
Дело задержанных в феврале в Крыму пятерых членов исламистской ячейки передано в суд, они обвиняются по статье о терроризме, сообщили в управлении ФСБ региона. РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
россия
республика крым
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму дело задержанных в феврале членов исламистской ячейки передали в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Дело задержанных в феврале в Крыму пятерых членов исламистской ячейки передано в суд, они обвиняются по статье о терроризме, сообщили в управлении ФСБ региона.
ЦОС ФСБ РФ в феврале сообщал о задержании в Крыму членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир*" (запрещена в РФ). Всех пятерых арестовали.
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
15 октября, 18:55
"Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, в отношении пятерых членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Джанкойском районе завершено", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что члены террористической структуры на территории полуострова распространяли в среде крымских мусульман идеологию международной террористической организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
"В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - уточнили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) для рассмотрения по существу, сообщили в УФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Кадры с задержанными членами секты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В ЛНР ликвидировали ячейку секты, центр которой находился в Киеве
26 сентября, 08:24
 
Происшествия Россия Республика Крым Севастополь Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
