Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Дело задержанных в феврале в Крыму пятерых членов исламистской ячейки передано в суд, они обвиняются по статье о терроризме, сообщили в управлении ФСБ региона.

ЦОС ФСБ РФ в феврале сообщал о задержании в Крыму членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир*" (запрещена в РФ). Всех пятерых арестовали.

"Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю , в отношении пятерых членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Джанкойском районе завершено", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что члены террористической структуры на территории полуострова распространяли в среде крымских мусульман идеологию международной террористической организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

"В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - уточнили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд ( Ростов-на-Дону ) для рассмотрения по существу, сообщили в УФСБ.