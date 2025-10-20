https://ria.ru/20251020/sud-2049395982.html
Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд
Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд - РИА Новости, 20.10.2025
Дело задержанных в Крыму членов исламистской ячейки передали в суд
Дело задержанных в феврале в Крыму пятерых членов исламистской ячейки передано в суд, они обвиняются по статье о терроризме, сообщили в управлении ФСБ региона. РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
россия
республика крым
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Дело задержанных в феврале в Крыму пятерых членов исламистской ячейки передано в суд, они обвиняются по статье о терроризме, сообщили в управлении ФСБ региона.
ЦОС ФСБ РФ
в феврале сообщал о задержании в Крыму
членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир*" (запрещена в РФ). Всех пятерых арестовали.
"Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю
, в отношении пятерых членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Джанкойском районе завершено", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что члены террористической структуры на территории полуострова распространяли в среде крымских мусульман идеологию международной террористической организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
"В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - уточнили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону
) для рассмотрения по существу, сообщили в УФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.