Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование Россельхозбанка (РСХБ) о взыскании с Euroclear Bank более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков (в сумме – около 101 миллионов рублей по текущему курсу) упущенной выгоды из-за заморозки ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы , который в июне повторно отказал РСХБ в этом иске, несмотря на рекомендацию вышестоящего арбитражного суда Московского округа дополнительно проверить доводы истца.

РСХБ является держателем облигаций иностранных эмитентов, учитываемых на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) , открытых в Euroclear Bank. Эмитенты выплатили истцу на его счета в НРД купонные доходы в размере около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков, однако эти деньги Россельхозбанку не поступили, так как счета НРД в европейском депозитарии были заблокированы из-за санкций.

РСХБ в сентябре 2023 года обратился с иском к Euroclear о взыскании двух видов убытков – как в размере купонных доходов, так и в виде упущенной выгоды в размере тех денег, которые истец мог бы получить, если бы разместил под проценты замороженный купонный доход.

Первая инстанция в марте 2024 года удовлетворила иск в части купонного дохода, но отклонила в части упущенной выгоды. Апелляция оставила решение без изменения. Суд округа между тем согласился только со взысканием купонного дохода, а иск в отношении упущенной выгоды в феврале отправил на новое рассмотрение.

Как указала кассационная инстанция, суды неправильно расценили требование о взыскании упущенной выгоды как требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, которые нельзя начислять на убытки. Суд округа также отметил, что "российский правопорядок допускает расчет упущенной выгоды по ставке рефинансирования", как это сделал РСХБ.

При новом рассмотрении дела, отметила кассация, "суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, наличие или отсутствие совокупности условий для взыскания убытков в виде упущенной выгоды, оценить представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, принять законный и обоснованный судебный акт.