Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sud-2049379962.html
Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ
Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ - РИА Новости, 20.10.2025
Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование Россельхозбанка (РСХБ) о взыскании с Euroclear Bank более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:41:00+03:00
2025-10-20T14:41:00+03:00
москва
россельхозбанк
национальный расчетный депозитарий (нрд)
euroclear
экономика
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40876/13/408761321_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ae8d62f3092b2aa136a65314f9d96fba.jpg
https://ria.ru/20250527/bank-2019412820.html
https://ria.ru/20251016/sberbank-2048679976.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40876/13/408761321_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_1b948237564c4e5740700c8b09f60136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россельхозбанк, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, экономика, замороженные российские активы
Москва, Россельхозбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear, Экономика, Замороженные российские активы
Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank упущенной выгоды РСХБ

Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank $641 тыс упущенной выгоды РСХБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Россельхозбанка
Здание Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Россельхозбанка . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование Россельхозбанка (РСХБ) о взыскании с Euroclear Bank более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков (в сумме – около 101 миллионов рублей по текущему курсу) упущенной выгоды из-за заморозки ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июне повторно отказал РСХБ в этом иске, несмотря на рекомендацию вышестоящего арбитражного суда Московского округа дополнительно проверить доводы истца.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
27 мая, 18:08
РСХБ является держателем облигаций иностранных эмитентов, учитываемых на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД), открытых в Euroclear Bank. Эмитенты выплатили истцу на его счета в НРД купонные доходы в размере около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков, однако эти деньги Россельхозбанку не поступили, так как счета НРД в европейском депозитарии были заблокированы из-за санкций.
РСХБ в сентябре 2023 года обратился с иском к Euroclear о взыскании двух видов убытков – как в размере купонных доходов, так и в виде упущенной выгоды в размере тех денег, которые истец мог бы получить, если бы разместил под проценты замороженный купонный доход.
Первая инстанция в марте 2024 года удовлетворила иск в части купонного дохода, но отклонила в части упущенной выгоды. Апелляция оставила решение без изменения. Суд округа между тем согласился только со взысканием купонного дохода, а иск в отношении упущенной выгоды в феврале отправил на новое рассмотрение.
Как указала кассационная инстанция, суды неправильно расценили требование о взыскании упущенной выгоды как требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, которые нельзя начислять на убытки. Суд округа также отметил, что "российский правопорядок допускает расчет упущенной выгоды по ставке рефинансирования", как это сделал РСХБ.
При новом рассмотрении дела, отметила кассация, "суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, наличие или отсутствие совокупности условий для взыскания убытков в виде упущенной выгоды, оценить представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, принять законный и обоснованный судебный акт.
Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране.
Вывеска одного из отделений Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей
16 октября, 17:26
 
МоскваРоссельхозбанкНациональный расчетный депозитарий (НРД)EuroclearЭкономикаЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала