Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену, чтобы оформить на себя ее имущество, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юмагузина Рафаэля Рауфовича", - сказали в суде.

Там добавили, что ему предъявлено обвинение в подготовке у похищению человека группой лиц из корыстных побуждений.