Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену - РИА Новости, 20.10.2025
11:12 20.10.2025
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену, чтобы оформить на себя ее имущество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2025
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену

Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену, чтобы оформить на себя ее имущество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юмагузина Рафаэля Рауфовича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение в подготовке у похищению человека группой лиц из корыстных побуждений.
По версии следствия, обвиняемый, с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее. Срок ареста установлен на два месяца.
