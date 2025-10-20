https://ria.ru/20251020/sud-2049313519.html
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену - РИА Новости, 20.10.2025
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену, чтобы оформить на себя ее имущество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:12:00+03:00
2025-10-20T11:12:00+03:00
2025-10-20T11:12:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251014/moskva-2048258023.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
В Москве арестовали мужчину за попытку похитить бывшую жену из-за имущества
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену, чтобы оформить на себя ее имущество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юмагузина Рафаэля Рауфовича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение в подготовке у похищению человека группой лиц из корыстных побуждений.
По версии следствия, обвиняемый, с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее. Срок ареста установлен на два месяца.