Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР
10:49 20.10.2025 (обновлено: 10:50 20.10.2025)
Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР
Верховный суд РФ частично реабилитировал советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году за контрреволюционную агитацию
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ частично реабилитировал советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году за контрреволюционную агитацию, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Лещук, проживая на временно оккупированной немецкими войсками советской территории, в июне 1943 года добровольно поступил на службу солдатом в немецкую армию, в составе которой выехал в Германию. В марте 1945 года Лещук попал в плен к союзникам, а затем был репатриирован в СССР, позднее его направили на Сахалин для работы на угольных шахтах, указано в документах.
Конституционный суд России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
КС признал ошибкой отказ в паспорте уроженцу РСФСР с гражданством Германии
29 апреля, 16:08
"Будучи враждебно настроен к существующему советскому строю, Лещук систематически проводил среди окружавших его лиц контрреволюционную агитацию, направленную против представителей власти, клеветал на советскую действительность, восхвалял условия жизни за границей", - следует из материалов.
В 1947 году Лещука приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на трёхлетний срок за измену Родине путём перехода на сторону врага и контрреволюционную агитацию, отмечается в документах.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв попросил Верховный Суд РФ отменить приговор в части осуждения Лещука за контрреволюционную агитацию, указывая на закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий". По нему антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осуждённые за них лица реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения.
Верховный Суд РФ в октябре прекратил дело в отношении Лещука в части преследования за контрреволюционную агитацию "за отсутствием в его действиях состава указанного преступления", в остальной части приговор был оставлен без изменений, заключается в материалах.
Начальник ГУКР СМЕРШ комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш"
19 апреля, 01:52
 
