От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Тверской области обязал жену бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого Светлану сдать драгоценности в конкурсную массу мужа, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В июне суд первой инстанции потребовал, чтобы Светлицкая передала финансовому управляющему мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты, слитки и тому подобное. В список, в частности, вошли колье, серьги, кольца и цепочки общим весом 282,37 грамма, 41 сапфиры и рубин, 200 жемчужин, 717 драгоценных камней в составе изделий (219 бриллиантов, 435 сапфиров, 63 изумруда) и более шести тысяч топазов.

Кроме того, Светлицкая была обязана сдать медали и монеты, слитки золота и серебра, часы — три штуки Breguet, две — Ulysse Nardin, по одной — Blancpain, Audermars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.

В случае неисполнения этого решения Светлицкая должна была платить неустойку по десять тысяч рублей за каждый день.

Светлицкая подала жалобу, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решил, что заявление финуправляющего об истребовании у нее имущества нужно рассмотреть заново по правилам первой инстанции, так как Светлицкую о разбирательстве не уведомили и она в процессе не участвовала. Повторное рассмотрение дела назначили на ноябрь.