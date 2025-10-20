Рейтинг@Mail.ru
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения - РИА Новости, 20.10.2025
10:08 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sud-2049298513.html
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения - РИА Новости, 20.10.2025
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения
Арбитражный суд Тверской области обязал жену бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого Светлану сдать драгоценности в конкурсную массу мужа, следует РИА Новости, 20.10.2025
происшествия, ростов-на-дону, москва
Происшествия, Ростов-на-Дону, Москва
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения

Супругу экс-замминистра энергетики Светлицкого обязали сдать все драгоценности

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Тверской области обязал жену бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого Светлану сдать драгоценности в конкурсную массу мужа, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В июне суд первой инстанции потребовал, чтобы Светлицкая передала финансовому управляющему мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты, слитки и тому подобное. В список, в частности, вошли колье, серьги, кольца и цепочки общим весом 282,37 грамма, 41 сапфиры и рубин, 200 жемчужин, 717 драгоценных камней в составе изделий (219 бриллиантов, 435 сапфиров, 63 изумруда) и более шести тысяч топазов.
Статуя богини правосудия Фемиды
Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства
22 сентября, 15:42
Кроме того, Светлицкая была обязана сдать медали и монеты, слитки золота и серебра, часы — три штуки Breguet, две — Ulysse Nardin, по одной — Blancpain, Audermars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.
В случае неисполнения этого решения Светлицкая должна была платить неустойку по десять тысяч рублей за каждый день.
Светлицкая подала жалобу, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решил, что заявление финуправляющего об истребовании у нее имущества нужно рассмотреть заново по правилам первой инстанции, так как Светлицкую о разбирательстве не уведомили и она в процессе не участвовала. Повторное рассмотрение дела назначили на ноябрь.
В 2020 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Светлицкого к 12 годам лишения свободы по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей. В 2023-м его признали банкротом, а в сентябре этого года Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим бенефициаром был Светлицкий.
Пустой кошелек
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
