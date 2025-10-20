Рейтинг@Mail.ru
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sud-2049269505.html
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения - РИА Новости, 20.10.2025
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения
Арбитражный суд Тверской области обязал Светлану Светлицкую, жену признанного банкротом бывшего замминистра энергетики РФ Станислава Светлицкого, передать в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T03:49:00+03:00
2025-10-20T03:49:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997252618.html
https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html
ростов-на-дону
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, москва
Происшествия, Ростов-на-Дону, Москва
От жены экс-замминистра энергетики Светлицкого потребовали сдать украшения

Суд обязал Светлицкую передать в конкурсную массу мужа ювелирные изделия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Тверской области обязал Светлану Светлицкую, жену признанного банкротом бывшего замминистра энергетики РФ Станислава Светлицкого, передать в конкурсную массу мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты, слитки драгметаллов, но этот вопрос будет рассмотрен заново, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции в июне истребовал у Светлицкой для передачи финансовому управляющему Светлицкого "колье, серьги, кольца, цепи из драгоценных металлов (в том числе золота) общим весом 282,37 грамма… сапфиры, рубины в количестве 41 штука… природные недрагоценные камни и органно-минеральные образования (жемчуг) в количестве 200 штук… камни, находящиеся в составе изделий, относящиеся к природным драгоценным камням, в количестве 717 штук (в том числе ограненные алмазы (бриллианты – 219 штук), сапфиры (435 штук) и изумруды (63 штуки), природным недрагоценным камням (топаз – 6055 штук)".
Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным
4 февраля, 10:35
Среди другого имущества, которое суд по заявлению финуправляющего Игоря Овчинникова истребовал у Светлицкой, - медали и монеты из металлов "белого и желтого цветов", слитки золота и серебра массой по 50 граммов, часы Breguet (три штуки), Ulysse Nardin (две штуки), Blancpain, Audermars Piguet, Van Der Bauwede Magnum, Daniel Roth.
На случай неисполнения судебного акта суд определил взыскать со Светлицкой в конкурсную массу ее мужа судебную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с даты вступления определения суда в законную силу по день фактического исполнения.
Светлицкая обжаловала определение суда, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решил, что заявление финуправляющего об истребовании у нее имущества должно быть рассмотрено заново по правилам первой инстанции, так как нижестоящий суд не уведомил Светлицкую о разбирательстве и она в процессе не участвовала. Апелляция повторно рассмотрит дело в ноябре.
Апелляционный суд решил запросить в Пролетарском суде Ростова-на-Дону документы из уголовного дела, подтверждающие передачу Светлицкой "драгоценностей и иных ценных предметов, изъятых в ходе обыска Следственным комитетом Российской Федерации по месту жительства Светлицкого С.Ю.".
Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону в 2020 году приговорил Светлицкого к 12 годам лишения свободы по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд Тверской области в 2023 году признал Светлицкого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В сентябре этого года Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим бенефициаром был Светлицкий.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены
18 ноября 2024, 11:47
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала