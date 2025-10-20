Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта
09:48 20.10.2025 (обновлено: 10:10 20.10.2025)
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта
Житель Ставропольского края задержан за подготовку террористического акта, он планировал устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
ставропольский край
россия
георгиевск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, ставропольский край, россия, георгиевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Георгиевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта

ФСБ предотвратила теракт в администрации Георгиевска на Ставрополье

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Житель Ставропольского края задержан за подготовку террористического акта, он планировал устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта... Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени. По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здание администрации Георгиевского муниципального округа), после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ.
Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Расследование уголовного дела продолжается", - заключили правоохранители.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
8 октября, 21:55
 
