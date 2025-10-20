Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Житель Ставропольского края задержан за подготовку террористического акта, он планировал устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве добавили, что в ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ.