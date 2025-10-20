Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу - РИА Новости, 20.10.2025
23:12 20.10.2025 (обновлено: 23:34 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/ssha-2049485868.html
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу - РИА Новости, 20.10.2025
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу
Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:12:00+03:00
2025-10-20T23:34:00+03:00
в мире
сша
россия
джон тьюн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20250919/flot-2042997804.html
https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726038.html
сша
россия
в мире, сша, россия, джон тьюн, дональд трамп
В мире, США, Россия, Джон Тьюн, Дональд Трамп
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу

Республиканец Тьюн: новый законопроект о санкциях против РФ поставлен на паузу

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
«
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сообщил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России
19 сентября, 15:30
Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.
В начале апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэм* предложил законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения. В частности, это 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.
По информации агентства Bloomberg, сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента. Трамп же заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения. Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.
При этом глава Белого дома признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
1 октября, 20:40
 
В миреСШАРоссияДжон ТьюнДональд Трамп
 
 
