В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сообщил он.
Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.
В начале апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэм* предложил законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения. В частности, это 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.
По информации агентства Bloomberg, сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента. Трамп же заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения. Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.