Апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд
22:35 20.10.2025 (обновлено: 00:42 21.10.2025)
Апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд
Апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд
Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-20T22:35:00+03:00
2025-10-21T00:42:00+03:00
в мире
сша
портленд
дональд трамп
орегон
Апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд

В США апелляционный суд разрешил Трампу направить войска в Портленд

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон.
"Мы, таким образом, приходим к выводу, что у ответчиков есть высокая вероятность добиться успеха в апелляции, а также что остальные факторы в пользу приостановления действия решения суда. Мы удовлетворяем ходатайство ответчиков о приостановлении исполнения решения суда на время апелляции", — указано в опубликованном решении.
Суд в США ранее временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде. Администрация Трампа в ответ подала апелляцию.
Глава Белого дома, начиная с июня 2025 года, начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города для борьбы с преступностью.
В начале сентября президент США сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. Позднее он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
В середине августа Трамп объявлял о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
Силовиков также отправляли в Лос-Анджелес и Мемфис.
Такие действия Трампа зачастую сталкиваются с противодействием окружных судей, признающих действия Белого дома незаконными.
