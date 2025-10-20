https://ria.ru/20251020/ssha-2049483067.html
Апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд
Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-20T22:35:00+03:00
2025-10-20T22:35:00+03:00
2025-10-21T00:42:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в город Портленд, штат Орегон.
«
"Мы, таким образом, приходим к выводу, что у ответчиков есть высокая вероятность добиться успеха в апелляции, а также что остальные факторы в пользу приостановления действия решения суда. Мы удовлетворяем ходатайство ответчиков о приостановлении исполнения решения суда на время апелляции", — указано в опубликованном решении.
Суд в США
ранее временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде
. Администрация Трампа
в ответ подала апелляцию.
Глава Белого дома, начиная с июня 2025 года, начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города для борьбы с преступностью.
В начале сентября президент США сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. Позднее он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету
предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда
и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа
".
В середине августа Трамп объявлял о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
Силовиков также отправляли в Лос-Анджелес и Мемфис
.
Такие действия Трампа зачастую сталкиваются с противодействием окружных судей, признающих действия Белого дома незаконными.