В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
20:45 20.10.2025
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
сша
австралия
западная австралия
министерство обороны сша
сша
австралия
западная австралия
в мире, сша, австралия, западная австралия, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Западная Австралия, Министерство обороны США
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме.
"Правительства США и Австралии намерены в течение следующих шести месяцев совместно инвестировать более 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам, при этом извлекаемые ресурсы в рамках проектов оцениваются в 53 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении.
Отдельно указывается, что Пентагон инвестирует в строительство завода по переработке галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии.
В миреСШААвстралияЗападная АвстралияМинистерство обороны США
 
 
