В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам - РИА Новости, 20.10.2025
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме. РИА Новости, 20.10.2025
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
США и Австралия хотят инвестировать $3 млрд в проекты по критическим минералам