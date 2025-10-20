Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спикера палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что готов возобновить сессию нижней палаты уже на этой неделе, если сенат примет законопроект об оплате труда временно отстраненных сотрудников правительства.