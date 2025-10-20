Рейтинг@Mail.ru
Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию - РИА Новости, 20.10.2025
18:51 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ssha-2049457989.html
Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию
Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию - РИА Новости, 20.10.2025
Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию
Спикера палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что готов возобновить сессию нижней палаты уже на этой неделе, если сенат примет законопроект... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:51:00+03:00
2025-10-20T18:51:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
сша
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию

Спикер палаты представителей США Джонсон заявил, что готов возобновить сессию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спикера палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что готов возобновить сессию нижней палаты уже на этой неделе, если сенат примет законопроект об оплате труда временно отстраненных сотрудников правительства.
Палата представителей не работает с 1 октября из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
США из-за шатдауна начали массово отстранять сотрудников ядерного агентства
Вчера, 17:31
"Ну да, тогда дело будет за нами, и нам, вероятно, надо будет это сделать", - сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос о том, созовет ли он заседание палаты, если законопроект пройдет через сенат.
При этом Джонсон выразил сомнение, что законопроект будет одобрен.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
18 октября, 16:54
 
