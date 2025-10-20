Спикер палаты представителей США заявил, что готов возобновить сессию

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спикера палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что готов возобновить сессию нижней палаты уже на этой неделе, если сенат примет законопроект об оплате труда временно отстраненных сотрудников правительства.
Палата представителей не работает с 1 октября из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства
"Ну да, тогда дело будет за нами, и нам, вероятно, надо будет это сделать", - сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос о том, созовет ли он заседание палаты, если законопроект пройдет через сенат.
При этом Джонсон выразил сомнение, что законопроект будет одобрен.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
18 октября, 16:54