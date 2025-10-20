СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Американские чиновники проинформировали своих европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе, на полях встречи МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе", — указано в публикации.
Чиновники из США объяснили свое нежелание содействовать плану рисками для рыночной стабильности, пишет агентство.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета 23 октября будет настаивать, чтобы ЕС использовал российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
