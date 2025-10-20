Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы - РИА Новости, 20.10.2025
18:40 20.10.2025 (обновлено: 22:37 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/ssha-2049456572.html
СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы
в мире
россия
киев
украина
фридрих мерц
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, фридрих мерц, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Россия, Киев, Украина, Фридрих Мерц, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы

Bloomberg: США не хотят быть частью плана по использованию активов РФ для Киева

Флаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Американские чиновники проинформировали своих европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе, на полях встречи МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе", — указано в публикации.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ЕС оценили шансы договориться по замороженным российским активам
Вчера, 10:11
Чиновники из США объяснили свое нежелание содействовать плану рисками для рыночной стабильности, пишет агентство.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета 23 октября будет настаивать, чтобы ЕС использовал российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов
17 октября, 08:30
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Посол назвал действия Запада с активами России воровством
17 октября, 01:03
 
В миреРоссияКиевУкраинаФридрих МерцГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
