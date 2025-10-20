США из-за шатдауна начали массово отстранять сотрудников ядерного агентства

Рейтинг@Mail.ru
17:31 20.10.2025 (обновлено: 17:59 20.10.2025)
Минэнерго США временно отстранило сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна.
Министерство энергетики США временно отстранило сотрудников NNSA из-за шатдауна

© AP Photo / J. Scott Applewhite Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Минэнерго США временно отстранило сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна.
"Поскольку ваши обязанности не связаны с обеспечением непрерывности критически важных функций, вы переводитесь в статус временного отстранения от работы без сохранения заработной платы, начиная с воскресенья, 19 октября", — говорится в меморандуме, подписанном администратором агентства Брэндоном Уильямсом.
Уведомление действует сроком до 30 дней, его могут отменить, если конгресс утвердит временную резолюцию о финансировании министерства.
"Когда финансирование будет возобновлено, вы должны будете приступить к работе в соответствии с установленным графиком. Обязанность следить за обновлениями возлагается на самого сотрудника", — указано в документе.
На время шатдауна работникам NNSA запретили выполнять служебные функции, присутствовать на рабочем месте или трудиться без оплаты в качестве волонтеров. Исключение сделали для сотрудников, отвечающих за "упорядоченное сворачивание деятельности или выполнение исключительных функций".
Глава американского Минэнерго Крис Райт предупреждал, что в Штатах скоро закончатся средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может стать угрозой для страны.
Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. Если кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
