США из-за шатдауна начали массово отстранять сотрудников ядерного агентства

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Минэнерго США временно отстранило сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна .

"Поскольку ваши обязанности не связаны с обеспечением непрерывности критически важных функций, вы переводитесь в статус временного отстранения от работы без сохранения заработной платы, начиная с воскресенья, 19 октября", — говорится в меморандуме, подписанном администратором агентства Брэндоном Уильямсом.

Уведомление действует сроком до 30 дней, его могут отменить, если конгресс утвердит временную резолюцию о финансировании министерства.

"Когда финансирование будет возобновлено, вы должны будете приступить к работе в соответствии с установленным графиком. Обязанность следить за обновлениями возлагается на самого сотрудника", — указано в документе.

На время шатдауна работникам NNSA запретили выполнять служебные функции, присутствовать на рабочем месте или трудиться без оплаты в качестве волонтеров. Исключение сделали для сотрудников, отвечающих за "упорядоченное сворачивание деятельности или выполнение исключительных функций".

Глава американского Минэнерго Крис Райт предупреждал, что в Штатах скоро закончатся средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может стать угрозой для страны.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.