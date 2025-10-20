Рейтинг@Mail.ru
США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ssha-2049430085.html
США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за Китая, пишут СМИ
США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за Китая, пишут СМИ
США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом, пишет обозреватель... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:21:00+03:00
2025-10-20T17:21:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034722327.html
https://ria.ru/20251019/trump-2049232243.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за Китая, пишут СМИ

Блэк: США сокращают исследования редкоземельных металлов из-за контроля Китая

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом, пишет обозреватель агентства Блумберг Томас Блэк.
По его словам, Вашингтон не должен был игнорировать предупреждения 15-летней давности о способности Китая использовать своё доминирование в сфере редкоземельных металлов для давления на мировое производство.
Сталелитейное производство в Китае - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
12 августа, 09:11
"Проигнорированное предупреждение обернулось кризисом национальной безопасности, в котором Китай получил возможность нарушить глобальные производственные цепочки, ограничив поставки. США могли бы обратить этот кризис себе на пользу, увеличив поддержку исследований и производства редкоземельных материалов, но движутся в неверном направлении", - отмечает автор.
Как уточняется в статье, федеральное финансирование университетских исследований, позволивших создавать альтернативные технологии без использования редкоземельных элементов, сокращается в рамках политики президента Дональда Трампа. По мнению автора, такие меры подрывают способность США к инновациям и технологическим прорывам в ключевых отраслях.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп заявил, что Пекин вынудил пойти США на введение пошлины в 100%
19 октября, 18:00
 
В миреСШАКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала