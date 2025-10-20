Рейтинг@Mail.ru
20.10.2025
03:10 20.10.2025
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
сша
украина
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине

Вэнс: администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет ещё несколько месяцев, ещё несколько недель или, не дай Бог, дольше, мы продолжим работать над этим", - сообщил он журналистам пресс-пула.
Вэнс добавил, что остается оптимистично настроенным по вопросу урегулирования.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
Вчера, 03:04
 
