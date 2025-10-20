https://ria.ru/20251020/ssha-2049267082.html
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
сша
украина
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Вэнс: администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет ещё несколько месяцев, ещё несколько недель или, не дай Бог, дольше, мы продолжим работать над этим", - сообщил он журналистам пресс-пула.
Вэнс добавил, что остается оптимистично настроенным по вопросу урегулирования.