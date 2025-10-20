Рейтинг@Mail.ru
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
03:04 20.10.2025
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится в первую очередь обеспечить интересы своей страны.
"Президент Соединенных Штатов стремится в первую очередь обеспечить безопасность Америки, а это, очевидно, означает, что нам необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", - сообщил он журналистам пресс-пула.
Вэнс добавил, что Трамп до настоящего времени не принял решения о возможности поставок Киеву Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вэнс заявил, что Трамп не принял решения по передаче Украине Tomahawk
Вчера, 02:15
 
