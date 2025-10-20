https://ria.ru/20251020/ssha-2049266904.html
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится в...
2025-10-20T03:04:00+03:00
2025-10-20T03:04:00+03:00
2025-10-20T03:08:00+03:00
Вэнс, отвечая на вопрос о Tomahawk, заявил, что для Трампа важнее интересы США