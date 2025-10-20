https://ria.ru/20251020/ssha-2049264235.html
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом - РИА Новости, 20.10.2025
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News отказались признавать... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T02:26:00+03:00
2025-10-20T02:26:00+03:00
2025-10-20T02:39:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047351083_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_84fa6dd29637d1a6a823d5bd0e81326f.jpg
https://ria.ru/20251009/izrail-2047325525.html
сша
ближний восток
в мире, сша, ближний восток, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
