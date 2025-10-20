Рейтинг@Mail.ru
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом - РИА Новости, 20.10.2025
02:26 20.10.2025 (обновлено: 02:39 20.10.2025)
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News отказались признавать... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, сша, ближний восток, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом

Кушнер и Уиткофф отказались признавать произошедшее в Газе геноцидом палестинцев

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильские танки на прибрежной дороге в город Газа
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News отказались признавать произошедшее в секторе Газе геноцидом палестинского населения.
В интервью обоих спросили, могут ли они сказать, что произошедшее в Газе было геноцидом.
"Нет", - ответили Кушнер и Уиткофф.
