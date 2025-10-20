В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров в ходе выполнения рейса из Денвера в Лос-Анджелес, сообщает газета New York Post.
"Рейсу United 1093 из Денвера в Лос-Анджелес в четверг пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити", - говорится в публикации.
Отмечается, что борт находился на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло врезался неизвестный объект. В результате стекло оказалось сильно повреждено, а командир воздушного судна получил осколочные ранения руки.
"Некоторые интернет-обозреватели предположили, что удар мог быть результатом столкновения с космическим мусором или даже с метеоритом, попавшим в самолет", - уточняет издание.