В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом - РИА Новости, 20.10.2025
01:07 20.10.2025
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров
в мире
денвер
лос-анджелес
united airlines
денвер
лос-анджелес
Новости
© Flickr / Roger BitsБоинг - 767 авиакомпании United Airlines
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines
© Flickr / Roger Bits
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 километров в ходе выполнения рейса из Денвера в Лос-Анджелес, сообщает газета New York Post.
"Рейсу United 1093 из Денвера в Лос-Анджелес в четверг пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити", - говорится в публикации.
