В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом

Отмечается, что борт находился на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло врезался неизвестный объект. В результате стекло оказалось сильно повреждено, а командир воздушного судна получил осколочные ранения руки.

"Некоторые интернет-обозреватели предположили, что удар мог быть результатом столкновения с космическим мусором или даже с метеоритом, попавшим в самолет", - уточняет издание.