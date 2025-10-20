Рейтинг@Mail.ru
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок - РИА Новости, 20.10.2025
14:07 20.10.2025
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок - РИА Новости, 20.10.2025
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок
Москвич присвоил себе пакет с деньгами в иностранной валюте на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, выпавший у прохожего из кармана на Новослободской улице в... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
россия
москва
цао
Новости
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок

Подобравшему пакет с валютой на 1,6 млн рублей москвичу грозит до 10 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвич присвоил себе пакет с деньгами в иностранной валюте на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, выпавший у прохожего из кармана на Новослободской улице в Москве, против него возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
"В центре Москвы полицейские задержали мужчину за кражу иностранной валюты на сумму более 1,6 млн рублей... Предварительно установлено, что потерпевший вместе с супругой шел по Новослободской улице, где у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами в иностранной валюте на общую сумму свыше 1,6 млн рублей", - говорится на сайте столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что самостоятельные поиски денег закончились безуспешно, и мужчина обратился за помощью в полицию.
Правоохранители выяснили, что 62-летний задержанный, следуя за прохожим, обнаружил на тротуаре пакет с деньгами, забрал их себе и распорядился по своему усмотрению.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в ведомстве, отметив, что максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.
В МВД РФ напомнили, что, если гражданин обнаружил чужое имущество, в том числе деньги, не сообщил об этом в полицию или органы местного самоуправления, а затем присвоил себе, такие действия квалифицируются как кража.
