ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, Куриловка, Петровка, Островское, Богуславка и Купянск в Харьковской области.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
