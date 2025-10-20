https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049297383.html
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.10.2025
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, в том числе в районе самого города Красного Лимана, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:59:00+03:00
2025-10-20T09:59:00+03:00
2025-10-20T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292616_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_37512191bf5e20d0b1edad42de2b9677.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292616_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_857e6bdd966c9fd6e12a632376d5cc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС РФ улучшили позиции в районе Красного Лимана