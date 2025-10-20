Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
06:51 20.10.2025 (обновлено: 07:19 20.10.2025)
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.10.2025
безопасность
константиновка
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
константиновка
сумская область
2025
безопасность, константиновка, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Константиновка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, атаки удалось отразить с помощью комплексного огневого поражения. Противник с потерями отошел на исходные позиции.
Российские военные создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Константиновка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
 
 
