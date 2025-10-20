ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.

По его словам, атаки удалось отразить с помощью комплексного огневого поражения. Противник с потерями отошел на исходные позиции.

Российские военные создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.