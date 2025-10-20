https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049276038.html
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.10.2025
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.10.2025
константиновка
сумская область
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в районе Константиновки и Юнаковки
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки
силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, атаки удалось отразить с помощью комплексного огневого поражения. Противник с потерями отошел на исходные позиции.
Российские военные создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.