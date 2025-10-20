ВСУ перекинули в район Волчанска и Тихого погранбригаду

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ перебрасывают подкрепление на юг Волчанска и в район Тихого (Харьковская область) для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья - зафиксированы подразделения бригады пограничников "Гарт", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.