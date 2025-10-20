https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049275562.html
ВСУ перекинули в район Волчанска и Тихого погранбригаду
ВСУ перебрасывают подкрепление на юг Волчанска и в район Тихого (Харьковская область) для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья - зафиксированы... РИА Новости, 20.10.2025
