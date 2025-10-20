Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перекинули в район Волчанска и Тихого погранбригаду - РИА Новости, 20.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 20.10.2025
ВСУ перекинули в район Волчанска и Тихого погранбригаду
ВСУ перекинули в район Волчанска и Тихого погранбригаду "Гарт"

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ перебрасывают подкрепление на юг Волчанска и в район Тихого (Харьковская область) для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья - зафиксированы подразделения бригады пограничников "Гарт", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепления на юг Волчанска и в район Тихого для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья... На направлении отмечена работа подразделений 1-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины (бригада "Гарт")", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
