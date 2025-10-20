Российские военные в ДНР столкнулись с польскими наемниками

ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи на константиновском направлении в ДНР столкнулись с польскими наёмниками, которые, не выдержали столкновения и отступили, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Боец".
"Был один населённый пункт, где мы встретились именно с наёмниками. Мы сидели за стеной, они — за другой. Чётко слышали их диалоги, переговоры — польский язык. Не такие уж они сильные, как о них говорят. Бежали так же, как и все остальные наёмники", — сообщил он.
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
16 октября, 05:08
По словам командира, противник понёс ощутимые потери.
"Кто-то был "двухсотый", кто-то "трёхсотый", малая часть отступила", — уточнил "Боец".
Он отметил, что украинская сторона старается в первую очередь эвакуировать иностранных наёмников, зачастую оставляя своих военнослужащих на позициях.
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
13 октября, 05:07
"Противник пытается вытаскивать наёмников первыми, чем своих. Не знаю почему, может, какая-то доплата идёт. Но всегда вытаскивают наёмников быстрее, чем своих. Своих они оставляют", — добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные продолжают уничтожать иностранных наемников по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18