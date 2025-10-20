ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи на константиновском направлении в ДНР столкнулись с польскими наёмниками, которые, не выдержали столкновения и отступили, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Боец".

"Был один населённый пункт, где мы встретились именно с наёмниками. Мы сидели за стеной, они — за другой. Чётко слышали их диалоги, переговоры — польский язык. Не такие уж они сильные, как о них говорят. Бежали так же, как и все остальные наёмники", — сообщил он.

По словам командира, противник понёс ощутимые потери.

"Кто-то был "двухсотый", кто-то "трёхсотый", малая часть отступила", — уточнил "Боец".

Он отметил, что украинская сторона старается в первую очередь эвакуировать иностранных наёмников, зачастую оставляя своих военнослужащих на позициях.

"Противник пытается вытаскивать наёмников первыми, чем своих. Не знаю почему, может, какая-то доплата идёт. Но всегда вытаскивают наёмников быстрее, чем своих. Своих они оставляют", — добавил он.