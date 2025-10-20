Украинский телефон помог российским военным ликвидировать опорники ВСУ

https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049273086.html
ВС России, благодаря украинскому телефону, уничтожили до семи опорников ВСУ
ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до семи опорных пунктов украинских формирований, получив координаты с телефона ликвидированного боевика, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Южная" с позывным Мгновенный.
"Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях", — сообщил военнослужащий.
По его словам, полученные данные позволили силам российской артиллерии ликвидировать около шести-семи укрепленных позиций вместе с противником.
Ранее военнослужащий с позывным Мгновенный был представлен к званию Героя России
за проявленный героизм и самоотверженность в ходе специальной военной операции.