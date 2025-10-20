Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 20.10.2025
03:26 20.10.2025
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 20.10.2025
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard
Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 20.10.2025
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
нато
россия
украина
донецкая народная республика
россия, украина, донецкая народная республика, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, НАТО
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard

Российские дроны "Южной" группировки уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР

Немецкий танк Leopard. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Чур".
"Были моменты, когда выкатывался "Леопард", пытался отрабатывать. Не знаю, может, по району просто накидывал, может, куда-то конкретно целился. Но выкатился — увидели, начали отправлять туда (дронов - ред.) камикадзе. Всё, подбили, уничтожили", — рассказал "Чур".
Он отметил, что, несмотря на заявления о техническом превосходстве западной бронетехники, немецкие танки оказываются уязвимыми под ударами российских беспилотников.
"Леопарды" горят очень даже хорошо. Полыхают, боекомплект взрывается прекрасно. При том что у них боекомплект не скрыт, в задней части башни — туда при попадании прям хорошо вспыхивает", — добавил командир.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровНАТО
 
 
