Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard
20.10.2025
Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard
Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
нато
ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Чур".
"Были моменты, когда выкатывался "Леопард", пытался отрабатывать. Не знаю, может, по району просто накидывал, может, куда-то конкретно целился. Но выкатился — увидели, начали отправлять туда (дронов - ред.) камикадзе. Всё, подбили, уничтожили", — рассказал "Чур".
Он отметил, что, несмотря на заявления о техническом превосходстве западной бронетехники, немецкие танки оказываются уязвимыми под ударами российских беспилотников.
"Леопарды" горят очень даже хорошо. Полыхают, боекомплект взрывается прекрасно. При том что у них боекомплект не скрыт, в задней части башни — туда при попадании прям хорошо вспыхивает", — добавил командир.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.