Российские дроны уничтожили немецкий танк Leopard

ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Чур".

"Были моменты, когда выкатывался "Леопард", пытался отрабатывать. Не знаю, может, по району просто накидывал, может, куда-то конкретно целился. Но выкатился — увидели, начали отправлять туда (дронов - ред.) камикадзе. Всё, подбили, уничтожили", — рассказал "Чур".

Он отметил, что, несмотря на заявления о техническом превосходстве западной бронетехники, немецкие танки оказываются уязвимыми под ударами российских беспилотников.

"Леопарды" горят очень даже хорошо. Полыхают, боекомплект взрывается прекрасно. При том что у них боекомплект не скрыт, в задней части башни — туда при попадании прям хорошо вспыхивает", — добавил командир.