Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

При поисках семьи в Красноярском крае обследовали 11 квадратных километров

КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости. Группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель" обследовали 11 квадратных километров тайги и 7 километров лесных дорог при поисках пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого учреждения.

"Одиннадцать квадратных километров горно-таёжной местности и 7 километров лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями районе в районе поселка Кутурчин Партизанско района. Поиски пропавшей семьи результатов не дали", - говорится в сообщении.

В субботу в краевом учреждении "Спасатель" сообщили, что спасатели возобновили поиски по заявке полиции.

Ранее региональное отделение "ЛизаАлерт" сообщало о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК