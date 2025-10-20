Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sovet-2049347310.html
Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ
Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ - РИА Новости, 20.10.2025
Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ
Совет Евросоюза хочет ввести меру по приостановлению запрета на импорт российского газа м 1 января 2026 года в случае возникновения проблем с поставками,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:31:00+03:00
2025-10-20T13:31:00+03:00
россия
венгрия
словакия
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
совет евросоюза
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251020/gaz-2049324205.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048611896.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, словакия, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза, в мире
Россия, Венгрия, Словакия, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза, В мире
Совет ЕС допустил приостановку запрета на российский газ

Совет ЕС допустил приостановку запрета на импорт газа РФ при нарушении поставок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза хочет ввести меру по приостановлению запрета на импорт российского газа м 1 января 2026 года в случае возникновения проблем с поставками, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ЕК назвали долю российского газа, потребляемого в ЕС
Вчера, 12:06
"Совет ЕС также разъяснил положение о приостановлении, указав, какие нарушения безопасности поставок могут потребовать временного снятия запрета на импорт (газа из РФ - ред.) или требования о предварительном разрешении (на импорт газа в ЕС - ред.)", - сказано в документе.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Путин о последствиях отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу
16 октября, 14:21
 
РоссияВенгрияСловакияМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕвросоюзаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала