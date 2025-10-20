Рейтинг@Mail.ru
В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации
08:37 20.10.2025 (обновлено: 17:06 20.10.2025)
В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации
В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации - РИА Новости, 20.10.2025
В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации
Артиллерийский снаряд преждевременно разорвался во время показательной пальбы на демонстрации в честь празднования 250-летия морской пехоты, его фрагменты упали РИА Новости, 20.10.2025
в мире, калифорния, сша, гэвин ньюсом, джеймс дэвид вэнс
В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsВице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния. 18 октября 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния. 18 октября 2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Артиллерийский снаряд преждевременно разорвался во время показательной пальбы на демонстрации в честь празднования 250-летия морской пехоты, его фрагменты упали на кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет The New York Times со ссылкой на дорожный патруль.
«

"Снаряд калибра 155 миллиметров преждевременно разорвался во время пальбы на демонстрации в честь 250-летия морской пехоты в Кэмп-Пендлтон в субботу, и фрагменты снаряда упали на транспортное средство и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля, который был частью охранного кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса", — говорится в публикации.

При этом никто не пострадал, но на машине осталась небольшая вмятина.
Примечательно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть его участок вопреки указаниям военных, утверждавших, что это безопасно.
 
