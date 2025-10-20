В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время праздничной демонстрации

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Артиллерийский снаряд преждевременно разорвался во время показательной пальбы на демонстрации в честь празднования 250-летия морской пехоты, его фрагменты упали на кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет The New York Times со ссылкой на дорожный патруль.
«
"Снаряд калибра 155 миллиметров преждевременно разорвался во время пальбы на демонстрации в честь 250-летия морской пехоты в Кэмп-Пендлтон в субботу, и фрагменты снаряда упали на транспортное средство и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля, который был частью охранного кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса", — говорится в публикации.
При этом никто не пострадал, но на машине осталась небольшая вмятина.
Примечательно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть его участок вопреки указаниям военных, утверждавших, что это безопасно.