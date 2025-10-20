Украинская делегация не смогла заключить важные соглашения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украине не удалось заключить важные соглашения с США перед встречей Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Politico.

По данным газеты, делегация из Киева была огромной, в нее вошли премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, но они полностью провалили работу.

"Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме", — рассказал Politico неназванный член Республиканской партии.

Другой собеседник издания отметил, что за всю неделю стороны не достигли никаких конкретных договоренностей.

Переговоры в Вашингтоне

В пятницу Трамп провел встречу с Зеленским. По данным CNN, на ней Украине отказали в дальнобойных ракетах. Портал Axios отмечал, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Зеленскому даже пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Как писала Financial Times, Трамп призвал его принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен". Тем не менее издание уточнило, что Украине удалось склонить его поддержать идею по заморозке нынешних линий фронта. Источники добавили, что после встречи Зеленский был настроен крайне негативно.