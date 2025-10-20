FT узнала о планах европейских властей после встречи Трампа с Зеленским

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Европейские власти после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме будут составлять планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
Ранее издание сообщало, что Трамп на "напряженной" встрече с Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет "уничтожен". По данным газеты, лидер США в ходе встречи постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Газета пишет, что в ходе встреч на этой неделе европейские чиновники проведут переговоры о том, как скоординировать ответ на позицию Трампа, увеличить поддержку Украины и подготовиться к саммиту Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
"Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, "работая сверхурочно" над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины", - говорится в материале издания.
Собеседник газеты добавил, что настрой европейских правительств в отношении планирования дальнейших шагов является "не оптимистичным, а прагматичным".
Как пишет издание, европейские чиновники заявили, что характер, содержание и результаты встречи Зеленского с Трампом в Белом доме ясно показали, что США не придут на помощь Украине.
По словам другого собеседника газеты, ожидать от Трампа "стратегических сдвигов" в пользу Украины больше нереалистично. Он добавил, что Киеву "крайне сложно закрепить" даже небольшие дипломатические успехи.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.