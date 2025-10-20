FT узнала о планах европейских властей после встречи Трампа с Зеленским

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Европейские власти после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме будут составлять планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств, пишет газета Европейские власти после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме будут составлять планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

Будапеште. Ранее издание сообщало, что Трамп на "напряженной" встрече с Зеленским Вашингтоне призвал его принять условия РФ , иначе киевский режим будет "уничтожен". По данным газеты, лидер США в ходе встречи постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Газета пишет, что в ходе встреч на этой неделе европейские чиновники проведут переговоры о том, как скоординировать ответ на позицию Трампа, увеличить поддержку Украины и подготовиться к саммиту Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным

"Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, "работая сверхурочно" над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины", - говорится в материале издания.

Собеседник газеты добавил, что настрой европейских правительств в отношении планирования дальнейших шагов является "не оптимистичным, а прагматичным".

Как пишет издание, европейские чиновники заявили, что характер, содержание и результаты встречи Зеленского с Трампом в Белом доме ясно показали, что США не придут на помощь Украине.

По словам другого собеседника газеты, ожидать от Трампа "стратегических сдвигов" в пользу Украины больше нереалистично. Он добавил, что Киеву "крайне сложно закрепить" даже небольшие дипломатические успехи.