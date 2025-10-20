https://ria.ru/20251020/smartfony-2049322379.html
Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое
Импорт Россией смартфонов из Китая в сентябре в годовом выражении рухнул почти в два раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. РИА Новости, 20.10.2025
Импорт смартфонов из Китая в РФ в сентябре упал с 2,5 до 1,3 миллиона устройств