Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое - РИА Новости, 20.10.2025
11:54 20.10.2025
Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое
Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое
Импорт Россией смартфонов из Китая в сентябре в годовом выражении рухнул почти в два раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:54:00+03:00
2025-10-20T11:54:00+03:00
Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое

Импорт смартфонов из Китая в РФ в сентябре упал с 2,5 до 1,3 миллиона устройств

Продажа смартфонов Xiaomi
Продажа смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Продажа смартфонов Xiaomi. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Импорт Россией смартфонов из Китая в сентябре в годовом выражении рухнул почти в два раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, за сентябрь из Поднебесной в РФ приехало 1,3 миллиона смартфонов на 173,5 миллиона долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем 2,5 миллиона устройств, которые прибыли в Россию за предыдущий сентябрь. Тогда стоимость поставок составила 279,5 миллиона долларов.
При этом в месячном выражении объем российского импорта немного увеличился: на 6%, до максимума с марта.
Всего по итогам трех кварталов этого года Москва закупила у Пекина 11,3 миллиона смартфонов (на 1,26 миллиарда долларов), что на треть меньше, чем за такой же период годом ранее.
Главными покупателями телефонов у КНР по итогам сентября стали США (7,5 миллиона штук), ОАЭ (5,1 миллиона), Япония (2,02 миллиона), Мексика (1,9 миллиона) и Пакистан (1,6 миллиона). Россия же расположилась на восьмом месте, год назад она была третьей.
