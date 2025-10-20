Рейтинг@Mail.ru
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/slovakija-2049483370.html
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.10.2025
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России
Словакия может поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, поскольку Европейская комиссия готова учесть замечания республики, касающиеся цен на... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T22:40:00+03:00
2025-10-20T22:40:00+03:00
в мире
словакия
россия
европа
роберт фицо
европейский совет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html
словакия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, европа, роберт фицо, европейский совет, евросоюз
В мире, Словакия, Россия, Европа, Роберт Фицо, Европейский совет, Евросоюз
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России

Глава МИД Бланар: Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия может поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, поскольку Европейская комиссия готова учесть замечания республики, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.
В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать новые санкции против РФ до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе и гармонизацией климатических целей с потребностями промышленности.
"Мы в тесном контакте с Европейской комиссией, и могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете… Пока у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования… После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета - ред.), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций", - сказал Бланар по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, его заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Словакии в Youtube в понедельник.
Он отметил, что Европейский союз теряет конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Словакию также беспокоят планы по запрету двигателей внутреннего сгорания в рамках климатической повестки, поскольку республика занимает лидирующие позиции по производству автомобилей на душу населения.
Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России
10 июня, 21:32
 
В миреСловакияРоссияЕвропаРоберт ФицоЕвропейский советЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала