Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России
2025-10-20T22:40:00+03:00
2025-10-20T22:40:00+03:00
2025-10-20T22:40:00+03:00
в мире
словакия
россия
европа
роберт фицо
европейский совет
евросоюз
словакия
россия
европа
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России
БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия может поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, поскольку Европейская комиссия готова учесть замечания республики, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.
В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что не будет поддерживать новые санкции против РФ
до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе
и гармонизацией климатических целей с потребностями промышленности.
"Мы в тесном контакте с Европейской комиссией, и могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете
… Пока у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования… После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета - ред.), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций", - сказал Бланар по итогам заседания глав МИД стран ЕС
в Люксембурге
, его заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Словакии в Youtube в понедельник.
Он отметил, что Европейский союз теряет конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Словакию также беспокоят планы по запрету двигателей внутреннего сгорания в рамках климатической повестки, поскольку республика занимает лидирующие позиции по производству автомобилей на душу населения.
Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.