Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 20.10.2025
11:50 20.10.2025
Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет
в мире
россия
литва
киев
следственный комитет россии (ск рф)
в мире, россия, литва, киев, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Литва, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СК РФУрвикис Раймондас
© Фото : СК РФ
Урвикис Раймондас
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Наемника из Литвы Раймондаса Урвикиса, воевавшего на стороне Киева, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Урвикису Раймондасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Урвикису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 15 февраля 2023 года Урвикис вступил в состав вооруженного формирования и участвовал в качестве наемника за вознаграждение в боях на стороне Киева против представителей силовых структур РФ. Подчеркивается, что своими действиями Урвикис способствовал поддержанию вооруженного конфликта, созданию нестабильности, а также нарушению мира между государствами и народами Украины и России.
В мире, Россия, Литва, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
