Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Наемника из Литвы Раймондаса Урвикиса, воевавшего на стороне Киева, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Урвикису Раймондасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Урвикису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 15 февраля 2023 года Урвикис вступил в состав вооруженного формирования и участвовал в качестве наемника за вознаграждение в боях на стороне Киева против представителей силовых структур РФ. Подчеркивается, что своими действиями Урвикис способствовал поддержанию вооруженного конфликта, созданию нестабильности, а также нарушению мира между государствами и народами Украины и России.
19 октября, 21:15