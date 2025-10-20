Рейтинг@Mail.ru
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 20.10.2025
18:34 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sk-2049455040.html
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
Информация о том, что волонтеры, участвовавшие в поисках пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, якобы подписали бумаги о неразглашении данных следствия,... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости. Информация о том, что волонтеры, участвовавшие в поисках пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, якобы подписали бумаги о неразглашении данных следствия, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались", - сказал представитель ведомства.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
При поисках семьи в Красноярском крае обследовали 11 квадратных километров
Вчера, 17:48
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что волонтеры, принимавшие участие в первой волне поисков семьи Усольцевых, якобы были обязаны подписать документы о неразглашении данных.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. В красноярской общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной сообщали о том, что поиски скорее всего продолжатся весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить.
Неделю назад, 12 октября, активные поиски завершились, сообщали в региональном отделении "ЛизаАлерт". Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры. В субботу, 18 октября, по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель".
В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи с ребенком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей в походе семьи
9 октября, 07:34
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
