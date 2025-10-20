СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости. Информация о том, что волонтеры, участвовавшие в поисках пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, якобы подписали бумаги о неразглашении данных следствия, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края , не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались", - сказал представитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информацию о том, что волонтеры, принимавшие участие в первой волне поисков семьи Усольцевых, якобы были обязаны подписать документы о неразглашении данных.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК

Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. В красноярской общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной сообщали о том, что поиски скорее всего продолжатся весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить.